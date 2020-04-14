"Пытаемся что-то придумать": звезда "Уральских пельменей" рассказала, как коронавирус ударил по проекту

Все сидят дома

Коронавирус больно ударил не только по простым россиянам, вынужденным оставаться дома, но и по звездам. Кто-то пытается заработать в интернете, кто-то распродает вещи из личного гардероба, концерты переносятся, съемки откладываются.

Ударил коронавирус и по шоу "Уральские пельмени". В интервью 7Дням.ru участница проекта Ксения Корнева рассказала, что сейчас актеры шоу вынуждены сидеть дома, потому что выступать им нельзя.

"Мы сидим по домам, еще и живем в разных городах! Но у нас остановились только съемки. Все равно происходят мозговые штурмы, онлайн-сборы, пытаемся что-то придумать удаленно. Хочется творить, и мы пытаемся делать это в интернете. Не знаю, что получится, но мысли есть", - поделилась Корнева.

Сама она, сидя дома в самоизоляции, много читает, работает над новыми проектами и строит планы на будущее. Корнева уверена, что карантин может быть полезным, если грамотно распоряжаться появившимся временем.

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