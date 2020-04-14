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Новые данные по заражению коронавирусом в Москве

11:43
  • вторник
  • 14 апреля 2020

Большинство заразившихся моложе 45 лет

Опубликованы последние данные по заражению коронавирусом в Москве. Как сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции, за прошедшие сутки выявлено 1489 новых случаев COVID-19.
В России за сутки зафиксировано 2774 новых случая коронавируса

Изменился и возрастной состав пациентов. В числе заразившихся коронавирусом за сутки - 5% дети, людей младше 65 лет - 85%.

"44,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% - от 46 до 65 лет и еще 14% старше 65 лет, причем почти 5% из них - старше 80 лет. 5% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - сообщили в штабе.

Мэр Москвы Сергей Собянин 10 апреля объявил о введении дополнительных ограничений в столице в связи с распространением коронавируса. С 15 апреля в Москве будет действовать пропускной режим. Оформление цифровых пропусков уже началось. Приостановлена работа каршеринга и такси без лицензии, временно остановлены строительные и ремонтные работы.

Общее число заразившихся коронавирусом в Москве достигло 13002. 95 пациентов умерли, 1016 человек полностью вылечились.

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