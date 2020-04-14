Цены на гречку резко повысились

Подорожали и другие крупы

Существенное повышение оптовых цен на гречневую крупу и пшено зафиксировали эксперты компании "ПроЗерно". За минувшую неделю стоимость гречки выросла сразу на 6 665 рублей – за тонну крупы просят более 61 тысячи. В марте тонна гречневой крупы стоила 49 614 рубля, а годом ранее – около 21 тысячи.

Тонну пшена продают за 31 415 рублей – рост составил 3 800 рублей. Хотя, как отмечают эксперты, это все же ниже прошлогодней цены, когда стоимость крупы превысила 51 тысячу.

Росстат ранее сообщал, что запасы круп у заготовительных и перерабатывающих предприятий были выше прошлогодних примерно вдвое. Риса запасли более 53 тысяч тонн, проса - 11,8 тысяч. Исключение составила гречиха - 90,5 тысячи тонн, на 10,1% меньше, чем в прошлом году. Причина – в снижении урожая этой культуры. Минсельхоз уже пообещал увеличить посевы гречихи в этом году на 70 тысяч гектаров.

Эксперты отметили замедление роста цены риса. Эта крупа подорожала на 1 365 рублей, до 43 000 рублей за тонну, передает "Интерфакс"

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