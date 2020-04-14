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США начали расследование роли Китая в распространении COVID-19

12:56
  • вторник
  • 14 апреля 2020

Еще один обвиняемый, с точки зрения Сената – ВОЗ

Расследование обстоятельств появления коронавируса и его распространения начал комитет по внутренней безопасности и правительственным вопросам Сената Конгресса США. Главный вопрос, на который предстоит ответить следователям – какую роль сыграли в этом процессе Китай и Всемирная организация здравоохранения.
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Председатель комитета Рон Джонсон в интервью изданию Politico подчеркнул, что расследование сосредоточится прежде всего на причинах появления коронавируса в Китае. А также на том, достаточно ли усилий приложили Пекин и ВОЗ, чтобы сдержать его дальнейшее распространение.

"Имела ли место передача инфекции от животного человеку? Или случилась утечка из лаборатории в Китае, где, например, с самыми благими целями могла идти разработка лекарств от других коронавирусов?", -  отметил Джонсон.

В свою очередь, сенатор Рик Скотт заявил, что американцы не могут "доверять коммунистическому Китаю" и ВОЗ, которых Вашингтон, якобы, поймал на лжи.

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