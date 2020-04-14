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В Москве за сутки оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков

12:57
  • вторник
  • 14 апреля 2020

Почти миллион пропусков был аннулирован из-за недостоверных сведений

В Москве за сутки оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков для передвижения по городу. Об этом сообщил глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

Как получить цифровой пропуск для передвижения по Москве
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В то же время около 900 тысяч пропусков были аннулированы из-за некорректных или недостоверных сведений. Лысенко призвал москвичей не оформлять пропуска "просто так", для галочки или "на всякий случай".

"Пропуска выдаются по заявительному принципу. Однако все сведения в дальнейшем проверяются, особенно данные о работодателях", - подчеркнул Лысенко.

Оформление цифровых пропусков для передвижения по Москве на личном или общественном транспорте началось в Москве с 13 апреля. Со среды их наличие станет обязательным. Получить пропуск можно тремя способами.

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