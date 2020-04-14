"Требуются экстраординарные меры": Путин высказался о борьбе с коронавирусом

Пандемии нужно противостоять совместными усилиями всех стран

Для прекращения распространения COVID-19 требуется экстраординарные меры. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, которая проходит в формате видеоконференции.

По словам российского лидера, наша страна будет продолжать обмен опытом борьбы с коронавирусом с другими государствами. В борьбе с COVID-19, отметил Путин, важно сотрудничество мирового сообщества, в том числе и на уровне ЕАЭС, передает ТАСС.

Накануне президент рассказал, что ситуация с распространением инфекции в России меняется не в лучшую сторону. При этом Путин отметил, что в стране удается действовать на упреждение в борьбе с пандемией.

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