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"Требуются экстраординарные меры": Путин высказался о борьбе с коронавирусом

12:59
  • вторник
  • 14 апреля 2020

Пандемии нужно противостоять совместными усилиями всех стран

Для прекращения распространения COVID-19 требуется экстраординарные меры. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, которая проходит в формате видеоконференции.
За сутки в России скончались 22 человека с коронавирусом

По словам российского лидера, наша страна будет продолжать обмен опытом борьбы с коронавирусом с другими государствами. В борьбе с COVID-19, отметил Путин, важно сотрудничество мирового сообщества, в том числе и на уровне ЕАЭС, передает ТАСС.

Накануне президент рассказал, что ситуация с распространением инфекции в России меняется не в лучшую сторону. При этом Путин отметил, что в стране удается действовать на упреждение в борьбе с пандемией.

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