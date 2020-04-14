Собянин открыл коронавирусный стационар в частной клинике

Всего в столице для пациентов с коронавирусом открыты уже 30 больниц

Сергей Собянин во вторник открыл коронавирусный стаци­о­нар, созданный на базе частной клиники "К31 Сити". Госпитализируют туда по ОМС машинами скорой помощи.

"Мы продолжаем мобилизацию медицинской сети для борьбы с коронавирусом. Сегодня это 30 больница, которая вступает в бой с инфекцией. Причем, как я уже говорил, мы мобилизуем не только региональные, федеральные, но и частные клиники. Уже две клиники в работе. И сегодня третья - от "МедИнвестГрупп". Это лучший корпус: клиника, которая была многофункциональной, подготовленной для высокотехнологичной медицины. Она передана для борьбы с коронавирусом. Здесь есть все необходимое: ИВЛ, реанимация, компьютерная томография", - сказал Сергей Собянин.

Стационар оборудован 35 аппаратами искусственной вентиляции легких. Введен в эксплуатацию компьютерный томограф экспертного уровня на 256 срезов и рентгеновский аппарат. Поставлена реанимационная аппаратура.

Стационар рассчитан на 255 коек, в том числе 35 реанимационных. Пациенты будут размещаться в 1- и 2-местных палатах, оборудованных индивидуальными санузлами и кислородной подводкой. Предусмотрено специализированное сбалансированное диетическое питание. В штате больницы – 80 врачей и 150 медсестёр, эпидемиологи, дезинфекторы, младший медицинский персонал.

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