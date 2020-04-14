Собянин открыл коронавирусный стационар в частной клинике

Всего в столице для пациентов с коронавирусом открыты уже 30 больниц
Сергей Собянин во вторник открыл коронавирусный стационар, созданный на базе частной клиники "К31 Сити". Госпитализируют туда по ОМС машинами скорой помощи.
"Мы продолжаем мобилизацию медицинской сети для борьбы с коронавирусом. Сегодня это 30 больница, которая вступает в бой с инфекцией. Причем, как я уже говорил, мы мобилизуем не только региональные, федеральные, но и частные клиники. Уже две клиники в работе. И сегодня третья - от "МедИнвестГрупп". Это лучший корпус: клиника, которая была многофункциональной, подготовленной для высокотехнологичной медицины. Она передана для борьбы с коронавирусом. Здесь есть все необходимое: ИВЛ, реанимация, компьютерная томография", - сказал Сергей Собянин.
Стационар оборудован 35 аппаратами искусственной вентиляции легких. Введен в эксплуатацию компьютерный томограф экспертного уровня на 256 срезов и рентгеновский аппарат. Поставлена реанимационная аппаратура.
Стационар рассчитан на 255 коек, в том числе 35 реанимационных. Пациенты будут размещаться в 1- и 2-местных палатах, оборудованных индивидуальными санузлами и кислородной подводкой. Предусмотрено специализированное сбалансированное диетическое питание. В штате больницы – 80 врачей и 150 медсестёр, эпидемиологи, дезинфекторы, младший медицинский персонал.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"