По линии Союза идет серьезная работа

Страны ЕАЭС готовы объединить усилия для борьбы с коронавирусом. В том числе проводить совместные научные исследования и совершенствовать взаимодействие в кризисных ситуациях. Об этом говорится в заявлении лидеров России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана по итогам встречи Высшего евразийского экономического совета. Она прошла в режиме онлайн-конференции.

Владимир Путин в своем выступлении отметил - по линии Союза идет серьезная антикризисная работа. Для импорта социально значимых товаров открыт зеленый коридор, при этом правительства государств ЕАЭС условились ограничивать вывоз в третьи страны лекарственных препаратов и техники, чтобы не допустить их нехватки на союзном рынке. Говоря о медицинской помощи гражданам, президент отметил - наши специалисты работают по нескольким направлениям и вскоре рассчитывают поделиться разработками с другими странами.

"Увеличиваются объемы диагностики и тестирования для выявления заболевших и носителей вируса. Значительные финансовые ресурсы направлены на развертывание оснащенных специальным оборудованием инфекционных блоков в больницах, на закупку медицинского оборудования и техники. По линии Минобороны ведется строительство 16 специализированных госпиталей для размещения пациентов с коронавирусной инфекцией, которые будут сданы в ближайшее время. И, разумеется, ими будут пользоваться при необходимости не только военнослужащие, но и гражданские лица. Россия очень активно работает над лекарствами, специальными средствами для борьбы с пандемией, над вакцинами. Действительно, работа идёт хорошо. И я надеюсь, что мы в ближайшее время сможем с вами поделиться полученными результатами", - отметил Путин.

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