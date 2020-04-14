Собянин открыл коронавирусный стационар на базе частной клиники

В клинику уже поставлены противовирусные и антибактериальные препараты

В Москве подготовлен новый стационар для приёма пациентов, заражённых коронавирусом. Он создан на базе одного из частных медицинских центров и оснащен всем необходимым оборудованием. Итоги работ во вторник осмотрел Сергей Собянин. Клиника будет работать в условиях обязательного медицинского страхования.

Клинический научный центр на улице Академика Павлова готов к приему пациентов с коронавирусом. Здание находилось на капитальном ремонте. Работы пришлось ускорить и перепрофилировать одно из отделений в стационар. Он станет частью медицинской сети, мобилизованной для борьбы с эпидемией, передает "ТВ Центр".

"Сегодня это 30-ая больница, которая вступает в бой с инфекцией. Причем, мы мобилизуем не только региональные, федеральные, но и частные клиники. Уже две клиники сегодня в работе. Сегодня третья - "Мединвестгрупп". Клиника, которая была многофункциональной, подготовлена для высокотехнологичной медицины, передана под борьбу с коронавирусом. Здесь есть всё необходимое - ИВЛ, реанимация, компьютерная томография. Так что, я думаю, что эта клиника внесёт достойный вклад в борьбу", - отметил Собянин.

В клинику уже поставлены противовирусные и антибактериальные препараты, антисептики и средства индивидуальной защиты. В палаты проведен кислород. Закуплено все необходимое оборудование. Аппараты ИВЛ, мониторы слежения за состоянием пациента. Реанимационное отделение рассчитано здесь на 35 человек.

Врачи будут попадать в здание через санитарный шлюз. В приемном отделении установили приборы, очищающие воздух. В так называемой красной зоне приняты все необходимые меры безопасности.

Если пациент в удовлетворительном состоянии, его проводят в диагностическое отделение, где проведут осмотр и возьмут анализы. В стационаре 220 коек. Есть одноместные и двухместные палаты. В каждой установлен компьютер с доступом в интернет.

Сейчас здесь работают 100 врачей и 200 человек младшего медицинского персонала. Смены по 12 часов. Все сотрудники проходят переподготовку.

"Мы продолжаем принимать персонал. Мы продолжаем принимать людей, которые готовы помочь нам. Потому что работа достаточно тяжёлая. Для специалистов, кто работает непосредственно с "Ковид", для врачей организованы курсы повышения квалификации. Они происходят сейчас в режиме вебинаров онлайн", - рассказал главный врач клиники "К31 Сити" Александр Филимонов.

Находящая рядом гостиница предоставила медикам номера для отдыха. Сейчас в стационаре идет проверка инженерных систем и настройка оборудования. Первых пациентов здесь начнут принимать в пятницу.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"