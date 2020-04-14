Путин готов привлечь ресурсы Евразийзского банка для борьбы с COVID-19

Помощь необходима всем странам ЕАЭС

Для помощи странам Евразийского экономического союза в борьбе с коронавирусом можно привлечь ресурсы Евразийского банка развития. Идею, высказанную во время встречи глав государств ЕАЭС, которая проходит в режиме видеокнференции, поддержал президент России Владимир Путин.

"Согласен, что в случае необходимости можно привлечь и ресурсы Евразийского фонда стабилизации и развития и Евразийского банка развития", - заявил российский лидер.

Говоря о ситуации в России, Владимир Путин отметил, что пик распространения коронавируса еще не пройден. Власти страны прилагают все усилия, чтобы остановить COVID-19.

"Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой, проводим необходимые профилактические и другие мероприятия, чтобы сдержать распространение инфекции", - подчеркнул президент. В частности, напомнил Путин, в большинстве российских регионов введен режим самоизоляции или карантина. До 30 апреля во всей стране установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы, передает ТАСС.

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