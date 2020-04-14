Участники клуба "Валдай" провели дискуссию в онлайн-режиме

Что обсуждалось?

Почему нынешний мир всё ещё связан со Второй мировой войной? Какие идеи привели к кровавому конфликту? И какие проблемы сохраняются до сих пор? Эти и другие вопросы обсудили во вторник участники международного клуба "Валдай", передает "ТВ Центр".

Дискуссия под названием "Идейные конструкторы Второй мировой войны в современном дискурсе" прошла в онлайн-режиме. В числе спикеров - представители не только нашей страны, но также Германии, Японии, Польши и Словакии.

"Эта дискуссия хоть и связана с 75-летием Победы, но она, строго говоря, не об истории, а скорее о философии. Или, если хотите, о философии истории. О том, как нам видеть и понимать нынешний мир. Дело в том, что Вторая мировая война присутствует в значительной части современного политического, культурного, творческого и иного дискурса", - отметил председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

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