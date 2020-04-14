Россиян предостерегли от покупок незарегистрированных тестов на коронавирус

В России прошли регистрацию 11 систем

Росздравнадзор напомнил россиянам об опасности приобретения незарегистрированных медицинских изделий. В ведомстве напомнили, что на сегодняшний день в России прошли регистрацию 11 тест-систем для диагностики COVID-19. И только они могут продаваться на законных основаниях.

"В Российской Федерации разрешается реализация медицинских изделий, зарегистрированных в установленном в порядке. По состоянию на 14 апреля 2020 года зарегистрированы в установленном порядке и допущены к обращению на территории РФ 11 медицинских изделий, используемых для диагностики коронавируса COVID-19", - сказано в сообщении на сайте Росздравнадзора.

В ведомстве напомнили, что участились случаи мошенничества. В частности, в некоторых зарубежных странах продаются через интернет незарегистрированные препараты, якобы предназначенные для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Также предлагаются сомнительного происхождения тест-системы для диагностики COVID-19.

Росздравнадзор настоятельно рекомендует остерегаться таких форм онлайн-мошенничества. При покупке любой медицинской продукции - как через интернет, так и по другим каналам - надо проявлять разумную осмотрительность.

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