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Первые в мире: США установили антирекорд по числу жертв коронавируса

14:24
  • вторник
  • 14 апреля 2020

Ситуация серьезнее, чем в любой другой стране

Самой крупной в мире назвали вспышку коронавируса в США во Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ, число жертв COVID-19 в Соединенных Штатах превысило 23 тысячи, количество заболевших приближается к 570 тысячам. По обоим показателям США находятся на первом месте в мире.
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"Безусловно, вспышка COVID-19 в США в настоящее время является самой крупной в мире. По крайней мере, крупнее, чем в других странах мира", - заявила на брифинге официальный представитель организации Маргарет Харрис.

На 14 апреля в мире насчитывается 1 934 986 зараженных коронавирусом. 120 438 человек скончались. Вылечился от COVID-19, по последним данным, 456 841пациент.

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