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Второй фронт: НАТО обещает бороться с коронавирусом и "сдерживать Россию"

14:50
  • вторник
  • 14 апреля 2020

Столтенберг напомнил об ответственности альянса за безопасность его членов

Североатлантический альянс поможет своим членам бороться с пандемией коронавируса, пообещал генсек НАТО. При этом, по словам Йенса Столтенберга, альянс не забывает о главной задаче – обеспечении безопасности входящих в него стран. А потому продолжит сдерживание России.
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"Мы отвечали на это до пандемии коронавируса, во время пандемии, и я ожидаю, что это продолжится после пандемии", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что Россия сохраняет военное присутствие вдоль границ альянса, в том числе в Черноморском регионе, наращивает военное присутствие в Крыму, усиливает Черноморский флот. В ответ, как сказал Столтенберг, альянс усилил свое наземное и морское присутствие в Румынии, а также тесно работает со странами-партнерами в регионе - Украиной и Грузией.

Генсека НАТО также спросили, не хочет ли альянс помочь в борьбе с коронавирусом России, которая оказывала безвозмездную помощь западным странам - Италии и США. "От России не было запросов о помощи", - ответил Столтенберг.

Генсек НАТО сообщил журналистам на брифинге, что пандемия коронавируса станет единственной темой видеоконференции министров обороны стран - членов Североатлантического альянса. Она пройдет 15 апреля, напоминает ТАСС.

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