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Путин призвал к новым шагам по поддержке экономики

14:51
  • вторник
  • 14 апреля 2020

Ресурсы для активной антикризисной политики в стране есть

В России реализуется целый ряд решений по поддержке экономики и бизнеса. Но ситуация требует дополнительных шагов - об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Его президент провел в режиме онлайн конференции, передает "ТВ Центр".
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Глава государства отметил - ресурсы для активной антикризисной политики в стране есть, использовать их нужно максимально эффективно. По словам президента, из-за пандемии нарушены многие кооперационные, торговые и хозяйственные связи. Самая чувствительная проблема для компаний - падение спроса более чем на 35 процентов. Также снизился объем производства на предприятиях - это видно по уменьшению потребления энергоресурсов.

"Отмечается фактическая стагнация кредитования реального сектора экономики. А это значит, что многие инвестиционные планы компаний, программы развития и обновления предприятий поставлены на паузу. Следует обратить внимание и на тот факт, что за первую неделю апреля во многих, в том числе системообразующих банках, резко падает число новых ипотечных кредитов. Это не может не отразиться на строительной отрасли и на смежных секторах. Собственно говоря, ничего здесь неожиданного для нас нет. Мы понимали, как будет развиваться ситуация. Это шок для предприятий, но для системы управления никакого шока здесь быть не должно", - сказал Путин.

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