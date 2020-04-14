Путин призвал к новым шагам по поддержке экономики

Ресурсы для активной антикризисной политики в стране есть

В России реализуется целый ряд решений по поддержке экономики и бизнеса. Но ситуация требует дополнительных шагов - об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Его президент провел в режиме онлайн конференции, передает "ТВ Центр".

Глава государства отметил - ресурсы для активной антикризисной политики в стране есть, использовать их нужно максимально эффективно. По словам президента, из-за пандемии нарушены многие кооперационные, торговые и хозяйственные связи. Самая чувствительная проблема для компаний - падение спроса более чем на 35 процентов. Также снизился объем производства на предприятиях - это видно по уменьшению потребления энергоресурсов.

"Отмечается фактическая стагнация кредитования реального сектора экономики. А это значит, что многие инвестиционные планы компаний, программы развития и обновления предприятий поставлены на паузу. Следует обратить внимание и на тот факт, что за первую неделю апреля во многих, в том числе системообразующих банках, резко падает число новых ипотечных кредитов. Это не может не отразиться на строительной отрасли и на смежных секторах. Собственно говоря, ничего здесь неожиданного для нас нет. Мы понимали, как будет развиваться ситуация. Это шок для предприятий, но для системы управления никакого шока здесь быть не должно", - сказал Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"