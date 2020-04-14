За нарушение карантина в столице уже оштрафовано 55 человек

Общая сумма штрафов превысила 200 тысяч рублей

В Москве к административной ответственности в столице привлечены 55 нарушителей карантина, сообщили в Объединенной административно-технической инспекции Москвы.

"За последние три дня в Москве зафиксировано 25 нарушений карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении. Всем нарушителям оформлены постановления о штрафе, и они были доставлены в специально оборудованные обсервационные центры для дальнейшего лечения", - сообщили в ОАТИ.

Все 55 нарушителей оштрафованы на общую сумму 220 тысяч рублей.

В России до 30 апреля из-за угрозы распространения коронавируса действует режим нерабочих дней. В ряде регионов жители обязаны находиться в самоизоляции. Дома разрешено покидать в исключительных случаях. В столице с 15 апреля станет обязательным наличие цифрового пропуска для поездок по городу на личном и общественном транспорте.

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