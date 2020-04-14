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Эксперты назвали точное расстояние, на которое "стреляет" коронавирус

15:18
  • вторник
  • 14 апреля 2020

Замеры проводились по заказу ВОЗ

Коронавирус нового типа передается от заразившегося к другому человеку в радиусе 4 метров. Такие данные озвучил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. Медик сослался на исследования, которые проводили ученые в США.
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"Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США провели такие исследования для Всемирной организации здравоохранения. Из них следует, что вирус может передаваться на четыре метра", - заявил Брико в интервью телеканалу "Россия-24". -

По данным оперативного штаба, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 2774. Общее число - 21 тысяча 102 человека в 82 регионах. 170 человек скончались, 1694 пациента выздоровели.

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