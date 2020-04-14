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Россиян предупредили об усилении интенсивности распространения COVID-19

15:21
  • вторник
  • 14 апреля 2020

В Москве уже трудно проследить цепочку передачи коронавируса, заявили в Минздраве

Интенсивность распространения коронавирусной инфекции в России усиливается. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. По его словам, в Москве уже трудно проследить цепочку передачи COVID-19.

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"В соответствии с критериями ВОЗ, мы находимся где-то, по крайней мере Москва - это точно совершенно, на третьей, а то и четвертой фазе развития эпидемического процесса, когда уже и трудно проследить видимые источники инфекции, видимую цепочку распространения вируса", - сказал он.

Брико озвучил новые сведения о том, как коронавирус может передаваться между людьми. Так, по данным исследования специалистов Центра по предупреждению и контролю заболеваний США для Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 может передаваться на четыре метра.

Эпидемиолог  отметил, что вирус также может сохранять свою жизнеспособность в аэрозоли 30 минут, а то и 2-3 часа, а также на различных предметах - до нескольких дней.

По мнению Брико, это важно, поскольку передача может происходить не только воздушно-капельным, но и контактным путем. Эта особенность в меньшей мере присуща вирусу гриппа, уточнил эксперт в эфире "Россия 24.

В России за минувшие сутки выявлено 2774 случая заражения коронавирусом, в том числе 1489 - в Москве. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 21102 заболевших в 82 регионах.

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