Вместо имбиря: медики назвали мощный природный антисептик

Его нужно добавлять в блюда и напитки

Специалисты в области медицины рассказали о мощном природном антисептике для организма.

Противовоспалительным и антисептическим действием обладает куркума. Эта специя позволяет нормализовать работу кишечника, борется с патогенной микрофлорой, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Медики посоветовали добавлять куркуму в напитки, заправки для салатов и блюда. При этом хорошо сочетать специю с черным перцем - он содержит вещество пиперин, благодаря которому куркума лучше усваивается.

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