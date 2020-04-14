ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вместо имбиря: медики назвали мощный природный антисептик

15:41
  • вторник
  • 14 апреля 2020

Его нужно добавлять в блюда и напитки

Специалисты в области медицины рассказали о мощном природном антисептике для организма.
В России начали продавать имбирь за 7 тысяч рублей

Противовоспалительным и антисептическим действием обладает куркума. Эта специя позволяет нормализовать работу кишечника, борется с патогенной микрофлорой, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Медики посоветовали добавлять куркуму в напитки, заправки для салатов и блюда. При этом хорошо сочетать специю с черным перцем - он содержит вещество пиперин, благодаря которому куркума лучше усваивается.

Ранее в России взлетели цены на имбирь и чеснок. Генпрокуратура поручила Федеральной антимонопольной службу (ФАС) разобраться с этим.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Продавец специй на рынке
Продавец специй на рынке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.