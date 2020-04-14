Зеленский перед Пасхой напомнил украинцам о важности карантина

Президент надеется, что ситуация улучшится после праздника

Владимир Зеленский в преддверии праздника решил напомнить украинцам о важности карантина. Президент Украины надеется, что после Пасхи можно будет говорить об улучшении ситуации с коронавирусом в стране.

"Если нам удастся пройти Пасху так, чтобы не было скоплений и чтобы поменьше людей заразились, мы сможем говорить об улучшении ситуации на Украине. Но до тех пор каждый украинец должен осознавать важность карантина", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.

Общенациональный карантин на Украине из-за вспышки коронавируса власти ввели 12 марта. С 6 апреля ограничения ужесточили. Гражданам запрещено собираться на улице в группы более двух человек, гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Вне дома украинцы обязаны носить средства индивидуальной защиты и иметь при себе подтверждающие личность документы.

Как сообщалось ранее, безопасность празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях угрозы заражения COVID-19 президент Зеленский обсудил с главами церквей. По итогам обсуждения было решено презентовать проект "Пасха дома", передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"