В Кремле рассказали о здоровье Путина

О состоянии президента сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо, его здоровье - в норме. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В разговоре с РИА Новости Песков уточнил, что только что российский лидер завершил совещание по экономическим вопросам.
"Все нормально. Только что завершилось совещание по экономическим вопросам", - сказал Песков в ответ на вопрос, нормально ли себя чувствует президент.
Ранее Песков подтвердил, что в администрации президента выявлен сотрудник, заразившийся коронавирусом. В Кремле заверили, что Путин с заболевшим не контактировал.
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