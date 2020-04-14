В Кремле рассказали о здоровье Путина

О состоянии президента сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо, его здоровье - в норме. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В разговоре с РИА Новости Песков уточнил, что только что российский лидер завершил совещание по экономическим вопросам.

"Все нормально. Только что завершилось совещание по экономическим вопросам", - сказал Песков в ответ на вопрос, нормально ли себя чувствует президент.

Ранее Песков подтвердил, что в администрации президента выявлен сотрудник, заразившийся коронавирусом. В Кремле заверили, что Путин с заболевшим не контактировал.

Видео: Путин высказался о борьбе с коронавирусом

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