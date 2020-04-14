Таксисты не будут возить по маршрутам, не заявленным в пропуске

Иначе их отключат от агрегатора

Завтра, 15 апреля, все таксисты будут проверять у пассажиров наличие пропусков.

Если адрес назначения не будет совпадать с адресом, указанным в пропуске, то таксист обязан отказать в поездке, заявили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Те водители такси, которые по какой-то причине не проверят у пассажира наличие пропуска, будут отключены от агрегатора. "Выборочно автомобили такси будут проверять сотрудники полиции", - сообщили в департаменте.

В Москве и области с 30 марта действует режим самоизоляции: граждане обязаны находиться в своих домах и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. С 15 апреля для перемещения по столице и Подмосковью заработает система цифровых пропусков.

Всего за минувшие сутки в столице было выдано 3,2 миллиона цифровых пропусков. Свой цифровой код можно получить на сайте mos.ru, по номеру +7 (495) 777-77-77 или через SMS на номер 7377.

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