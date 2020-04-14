Россиянам объяснили, как защититься от коронавируса в транспорте

Имеет значение и выбранное для поездки время

Поездки в общественном транспорте во время объявленного режима повышенной готовности – не лучшая идея, предупреждают эксперты. Однако есть ситуации, когда избежать этого нельзя. Надо помнить, что главный источник заражения – люди, поэтому чем меньше контактов, тем меньше риск.

"Ездить сейчас на общественном транспорте — не лучшая идея. Электрички и автобусы опаснее поездов и самолетов", — отметила врач-инфекционист Виктория Валикова.

По словам эксперта, сейчас в среднем в поезде около 220 человек, в самолете — 150, в автобусе — 40-50. Однако в поезде система вентиляции и обеззараживания воздуха действует так, что подхватить вирус можно от попутчика в купе – но маловероятно от других соседей. При этом в в вагон электрички в час пик может набиться 200-250 человек – и здесь, как и в автобусе, пространство не разделено.

Эксперты советуют, чтобы снизить риск заражения, выбирать для поездки время, когда нагрузка на транспорт минимальна - днем, поздним вечером или очень ранним утром. Во время поездки нельзя касаться лица. Старайтесь избегать тесного контакта с чихающими или кашляющими людьми. После выхода из салона продезинфицируйте руки салфеткой или антисептиком. По окончании поездки надо избавиться от одежды, которая была на вас в пути – отправить ее в стирку, передает РИА Новости.

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