Полыхающий хостел в Москве сняли на видео

У здания горит крыша

В Сети появилось видео пожара в московском хостеле. ТВЦ.RU публикует кадры полыхающей крыши здания.

По уточненным данным АГН "Москва", площадь пожара составляет 250 квадратных метров. "Пожарно-спасательные подразделения прибыли по адресу: Жуков проезд, дом 21, корпус 2, где происходит загорание на кровле в двухэтажном здании", - сказали в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Еще до прибытия спасателей здание самостоятельно покинули около 20 человек. Со слов администрации объекта, людей в здании быть не должно. В настоящее время пожар локализован.

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