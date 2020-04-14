Содержимое 100-летней банки кукурузы потрясло бабушку и внучку (фото)

Пробовать не рискнули

Американская бабушка рассказала, как они с внучкой открыли столетнюю банку с кукурузой и удивились тому, что увидели внутри.

60-летняя жительница городка Уэс-Ковин в Калифорнии Анджела Смит рассказала, что нашла эту банку в заброшенном доме, когда ей было 10. Рядом с банкой лежали старые выкройки и финансовый журнал за 1929 год.

По какой-то причине Анджела решила оставить банку себе и все эти годы хранила своем доме. О давней находке женщина вспомнила тогда, когда к ней приехала погостить внучка, которая не хотела верить в существование 100-летнего консерва. Когда Анджела вскрыла банку, то удивилась: перед ней лежали гладкие ровные золотистые зерна, хотя сама жестянка была ржавой и грязной.

И все же бабушка с внучкой не решились отведать кукурузы, опасаясь получить ботулизм – это серьезное заболевание, поражающее нервную систему. Его можно получить, съев просроченные консервы.

"Честно говоря, она пахла очень хорошо... как обычная кукуруза. Мы стали шутить, выясняя, кто сможет это съесть. Но ни одна из нас не рискнула", -написала женщина в Facebook.

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