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Госдума перенесла дату окончания Второй мировой войны

16:33
  • вторник
  • 14 апреля 2020

День воинской славы переносится со 2 на 3 сентября

Депутаты Госдумы скорректировали дату окончания Второй мировой войны. День воинской славы переносится со 2 на 3 сентября.

Как подчеркивается в принятом в третьем чтении законе, президиум Верховного Совета СССР в 1945 году принял указ "Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией". Ранее дата окончания Второй мировой войны была установлена на 2 сентября - на день капитуляции Японии.

Авторы законопроекта ранее объяснили инициативу желанием "сохранить историческую справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне".

"Формулировка "3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)" символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества",— говорится в пояснительной записке.

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