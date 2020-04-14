В России продолжается ежегодный конкурс "Доброволец - 2020"

Прием заявок на участие завершится 30 апреля

В России проходит ежегодный Всероссийский конкурс "Доброволец России – 2020". Он стартовал 3 марта.

Мероприятие проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Цель конкурса – выявление и поддержка инициативных людей, создание социальных лифтов для неравнодушных и активных граждан, популяризация идей взаимопомощи и ответственности в обществе.

Прием заявок на участие завершится 30 апреля 2020 года. Вручение премии состоится в рамках Международного форума добровольцев 5 декабря в Москве.

Ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте добровольцыроссии.рф.

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