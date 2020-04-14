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"Пришла в сознание": Надежду Бабкину вывели из комы

17:08
  • вторник
  • 14 апреля 2020

Народная артистка сама угробила свое здоровье

Руководитель театра "Русская песня", народная артистка России Надежда Бабкина пришла в сознание.
"Положение пограничное": Надежду Бабкину погрузили в искусственную кому

Медики вывели артистку из искусственной комы, пишет ТАСС. Сейчас состояние Бабкиной стабильное, врачи отмечают положительную динамику в выздоровлении.

"Надежда Георгиевна в сознании, стабильна, с хорошей положительной динамикой", - рассказал ее концертный директор Сергей Горох.

70 летняя певица попала в больницу с пневмонией 1 апреля. Ряд СМИ написали, что у Бабкиной диагностировали коронавирус, однако тест оказался отрицательным. Через несколько дней после госпитализации народную артистку ввели в состояние медикаментозной комы.

По данным источника StarHit, Бабкина долгое время занималась самолечением, что и усугубило ее состояние. Кроме того, у артистки ряд сопутствующих заболеваний: ревматоидный артрит, гипертония и дефицит щитовидной железы.

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