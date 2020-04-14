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В гибнущей от коронавируса Италии частично открыли магазины

18:32
  • вторник
  • 14 апреля 2020

Заработали некоторые детские, книжные и парфюмерные магазины

Пик коронавирусной инфекции в мире ещё не пройден. Об этом завила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис. Более 90% всех выявленных случаев заражения приходятся на США и Европу.

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США, где только недавно ввели чрезвычайный режим во всех штатах, уже обошли все другие страны по числу жертв инфекции - более 23 тысяч человек, передает "ТВ Центр". Второе и третье место в мире по числу инфицированных занимают Испания и Италия.

Однако ВОЗ отмечает замедление темпов распространения вируса в этих странах. На Апеннинском полуострове власти во вторник даже разрешили частично открыть детские, книжные и парфюмерные магазины. Но ходить туда можно только в масках, соблюдая дистанцию.

По данным на 13 апреля, в Италии число умерших пациентов с коронавирусом достигло 20 465 человек (+566 смертей за сутки). С начала вспышки коронавируса выявили более 159,5 тысячи случаев заражения. Лечение продолжают свыше 103,6 тысячи пациентов.

Общую картину по Европе в ВОЗ назвали "неровной" - продолжает быстро расти количество заражённых в Турции и Великобритании.

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