Российские регионы ослабляют меры по борьбе с коронавирусом

В Приморском крае школьникам в селах разрешили вернуться за парты

Вслед за столицей контроль за режимом самоизоляции ужесточают и в других регионах страны. Пропускная система уже заработала в Астрахани, Краснодаре и Севастополе. Усилили патрулирование улиц в Иркутске. Масштабные рейды проходят и в Рязанской области. Такие меры необходимы, поскольку число заболевших коронавирусом продолжает расти. В группе риска - пожилые люди. Помощь пенсионерам оказывают волонтеры.

- Это штаб волонтёров вас беспокоит по поводу вашей оставленной заявочки...

В день таких заявок волонтёрский штаб в Хабаровске получает несколько десятков. Звонят в основном пожилые люди, обращаясь с просьбой купить лекарства или продукты.

"На 112 поступает заявка. То есть бабушка звонит туда. А далее эта заявка передается в ОНФ", - пояснила директор муниципального штаба волонтёров ОНФ Мария Артюхова.

На обработку уходит несколько минут. Оператор подтверждает заявку. Затем волонтёры отправляются в аптеку или магазин. После чего уже идут по нужному адресу. И такая помощь гражданам сейчас организована по всей стране.

Во Владивостоке к волонтёрскому движению подключились и члены Общественного совета при краевой полиции. Они доставляют продукты и лекарства, а также советуют гражданам: не открывайте дверь мошенникам.

"Волонтеры не просят ни о частичной, ни о полной предоплате за свои услуги. Расчёт производится только по факту доставки товаров по чеку, который был представлен из магазина или аптеки. В случае, если граждане не оставляли никаких заявок, а злоумышленники под видом волонтеров пытаются навязать вам какие-то товары или услуги, о таких фактах незамедлительно нужно сообщить в органы полиции по телефону 02", - заявил председатель Общественного Совета при УМВД по Владивостоку Михаил Жимолдинов.

Хотя работы у них сейчас и без того хватает. В условиях режима повышенной готовности почти во всех регионах на улицах усилили патрули. Полицейские проверяют общественный транспорт. У граждан интересуются целью поездки и выдают предписания о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Та же картина и в Крыму, где, по последним данным оперативного штаба, зафиксировано 32 заболевших COVID-19. Сотрудники полиции напоминают гражданам, что в период пандемии лучше оставаться дома. В группе риска - прежде всего пожилые люди. Например, дедушка-ветеран, который пришёл в один из банков Крыма без маски.

- Не ходите без маски. Хорошо? Я прошу вас!

В аэропорту Симферополя сейчас тоже непривычно пусто. Самолеты здесь принимают, но их количество сократилось в разы. Пассажиров прямо на борту проверяют с помощью тепловизора, выявляя тех, у кого повышенная температура. Затем все они заполняют специальную анкету. А тем, кто прилетел из регионов с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, необходимо соблюсти еще и обязательный карантин.

Все эти меры абсолютно оправданы, говорят медики. Только так можно разорвать цепочки распространения коронавируса, после чего эпидемия должна пойти на спад. Однако пока мы даже не достигли пика. А значит число заболевших продолжит расти. Только за последние сутки их стало на 2774 человека больше. Общее же количество подтверждённых диагнозов COVID-19 в России уже превышает 21 тысячу. За все время эпидемии почти 1700 человек выздоровело. 170 скончались. При этом от региона к региону ситуация складывается по-разному. И там, где можно, власти ослабляют меры. В Воронежской области, например, уже открыли парикмахерские. А в Приморском крае разрешили школьникам в селах вернуться за парты. Рады педагоги, довольны ученики. Потому как дистанционное обучение никогда не заменит живого общения.

Однако подавляющее число российских детей по-прежнему вынуждены находиться дома. И родителям, конечно, приходится непросто. Особенно это касается многодетных семей. Именно для них участники всероссийской акции "Мы вместе" в Подмосковье организовали сбор помощи. Речь шла об игрушках, продуктах и лекарствах.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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