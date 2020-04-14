Как получить пропуск для передвижения по Москве. Инструкция

Система заработает в среду

С завтрашнего дня передвигаться по Москве можно только при наличии цифрового пропуска. Сотрудники ГИБДД будут проверять все автомобили, въезжающие в столицу. На данный момент более 3 миллионов москвичей уже оформили необходимые разрешения. Но почти 900 тысяч пропусков из-за недостоверной информации пришлось аннулировать. Стоит отметить, что за сутки, по данным оперативного штаба, диагноз COVID-19 подтвердился ещё у 1489 человек, 179 выздоровели. Всего в городе более 13 тысяч инфицированных.

Последние приготовления перед приёмом пациентов с коронавирусом. Целый корпус больницы имени Спасокукоцкого теперь имеет только один профиль.

Подачу кислорода - он нужен пациентам с коронавирусом - в эти палаты протягивали специально. Кровати теперь стоят даже в бывших административных кабинетах. Всё это нужно, чтобы разместить как можно большее число заболевших. В реанимации уже не 18, а 26 мест с возможным расширением до 60. Всего коек - 450. Больница и врачи в полной готовности, и уже сегодня они принимают машины скорой помощи с пациентами.

"Проведена перепланировка, увеличен коечный фонд, увеличена мощность реанимационного отделения, проведены медицинские газы, практически во все палаты они проведены. Создано уникальное инфекционное отделение с санитарными пропускниками, что позволяет медицинскому персоналу чувствовать себя спокойно", - заявил главврач ГКБ им С.И. Спасокукоцкого Алексей Погонин.

По последним данным, в Москве зарегистрировано более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки - почти полторы тысячи новых. Растет и количество тех, кто выздоровел, таких всего уже более тысячи человек. За всё время пандемии 95 пациентов скончались в больницах. В столичном департаменте здравоохранения продолжают действовать на опережение. В ближайшие 10 дней 24 городских стационара будут дополнительно перепрофилированы для лечения пациентов с подозрением на коронавирус. В общей сложности в Москве планируется развернуть 21 тысячу коек.

"Коек хватает, есть определенный запас. Есть график разворачивания новых коек. И есть прогнозные показатели заболеваемости в городе Москве, просчитанные", - сказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Ограничительные меры в столице ужесточаются. Машины на въездах в столицу останавливают полицейские.

Если нет веской причины на выезд, путь один - обратно домой. С 15 апреля, сообщили в МВД, останавливать будут абсолютно все автомобили. У всех водителей и пассажиров проверят наличие электронного пропуска. Это значит, что лучше остаться дома и быть готовым к возможным пробкам на въезд в город. И о пропуске нужно позаботиться заранее.

Документ нужен тем, кто передвигается на личном или общественном транспорте, а также тем, кто собирается воспользоваться услугами такси. Для поездки нужен специальный код. Его надо сохранить, записать или сфотографировать. И показать сотруднику полиции. Получить код можно тремя способами.

На сайте столичной мэрии – mos.ru в личном кабинете. Отправить смс на номер 7377 или позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77. При оформлении система потребует указать цель передвижения. Это может быть поездка на работу, посещение медицинской организации или для иных целей.

Например, в магазин, аптеку или на дачу. И если первые могут получить электронный код на весь период карантина, то для не экстренных передвижений код будет действовать всего раз. Кто нарушит эти простые правила, будет оштрафован. Причем, не единожды. Если нарушителя попросят вернуться к месту проживания, а тот откажется и поедет дальше, то при следующей остановке, он будет оштрафован ещё раз. При этом штраф водитель сможет получать даже несколько раз в день. Обмануть систему выйдет вряд ли - достоверность данных при оформлении документов на передвижение проверяются. В столице выдано более 3 миллионов пропусков, и уже 900 тысяч из них аннулировано.

Пётр Вершинин, Наталья Тарасова, Елена Макарова, Валерия Дзгоева и Станислав Ильин. "ТВ Центр".

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