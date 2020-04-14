Специалист по Большому адронному коллайдеру умер от коронавируса

Ему было всего 39 лет

В больнице в Коммунарке скончался 39-летний физик-ядерщик Данила Тлисов.

Научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН) поступил в больницу 4 апреля после зарубежной поездки в Женеву. Врачи диагностировали у ученого короавирус, рассказал заведующий отделом физики высоких энергий ИЯИ РАН Юрий Куденко. Спустя 10 дней Тлисова не стало, пишет ТАСС.

"Данила прилетел из ЦЕРНа 22 марта, сел на жесткий карантин, почувствовал себя плохо, 4 апреля был госпитализирован в больницу Коммунарки <…> Для института это большая потеря. Данила был отличным специалистом и перспективным ученым, вносящим большой вклад в работу коллабораций CMS и NA64 в ЦЕРНе", - рассказала в институте. (CERN — Европейская организация по ядерным исследованиям, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий - прим. ред.)

Данила Тлисов родом из Екатеринбурга. Работал с Большим андронным коллайдером (БАК), тестовыми радиационными испытаниями оборудования в рамках проекта модернизации CMS (один из четырех крупных детекторов на БАК).

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