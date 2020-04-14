ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Специалист по Большому адронному коллайдеру умер от коронавируса

17:42
  • вторник
  • 14 апреля 2020

Ему было всего 39 лет

В больнице в Коммунарке скончался 39-летний физик-ядерщик Данила Тлисов.

Научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН) поступил в больницу 4 апреля после зарубежной поездки в Женеву. Врачи диагностировали у ученого короавирус, рассказал заведующий отделом физики высоких энергий ИЯИ РАН Юрий Куденко.  Спустя 10 дней Тлисова не стало, пишет ТАСС.

"Данила прилетел из ЦЕРНа 22 марта, сел на жесткий карантин, почувствовал себя плохо, 4 апреля был госпитализирован в больницу Коммунарки <…> Для института это большая потеря. Данила был отличным специалистом и перспективным ученым, вносящим большой вклад в работу коллабораций CMS и NA64 в ЦЕРНе", - рассказала в институте. (CERN — Европейская организация по ядерным исследованиям, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий - прим. ред.)

Данила Тлисов родом из Екатеринбурга. Работал с Большим андронным коллайдером (БАК), тестовыми радиационными испытаниями оборудования в рамках проекта модернизации CMS (один из четырех крупных детекторов на БАК).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Данила Тлисов
Данила Тлисов
Данила Тлисов
Данила Тлисов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.