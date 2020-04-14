Коронавирус помог Лещенко понять смысл жизни

Артист многое переоценил

Заслуженный артист России Лев Лещенко, который недавно перенес пневмонию, вызванную коронавирусом, рассказал о предназначении человека.

"Главное предназначение - это жить, просто жить. Сохранить здоровье, реализовать себя. Добиться чего-то. Стать самодостаточным. Научиться быть самим собой", - поделился мудростью 78-летний Лещенко.

Артист отметил, что молодость - черта его характера, поэтому всегда будет с ним. Она дает ему бодрость и силы идти вперед, передает "МИР24".

24 марта Лев Лещенко и его жена Ирина отправились на карантин после возвращения из США и Канады. Однако через 10 дней самочувствие Лещенко ухудшилось. 24 марта он обратился к врачам и сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным. COVID-19 спровоцировал у певца двустороннюю пневмонию.

Госпитализация Лещенко вызвала переполох в российском шоу-бизнесе, поскольку недавно народный артист побывал на вечеринке, на которой было много знаменитостей.

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