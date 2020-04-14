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Волонтерами акции "Мы вместе" стали более 12 тысяч москвичей

18:16
  • вторник
  • 14 апреля 2020

Добровольцы покупают и доставляют продукты, лекарства и предметы первой необходимости

Более 12 тысяч москвичей зарегистрировались в качестве волонтеров акции "Мы вместе". Они помогут пожилым людям, многодетным семьям и всем тем, кому требуется особая поддержка во время режима самоизоляции.

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"Более 12 тысяч неравнодушных жителей Москвы зарегистрировались на портале мывместе.мосволонтер.рф в рамках всероссийской акции "Мы вместе", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Добровольцы покупают и доставляют продукты, лекарства, предметы первой необходимости. С обращениями работают два оперативных колл-центра. Они приняли 55 тысяч звонков.

"Кто-то звонит, чтобы оставить заявку на волонтерскую поддержку, а кто-то – чтобы просто задать вопрос и проконсультироваться. В день поступает около 650 заявок, и на данный момент обработано, то есть доставлено москвичам, больше 11 тысяч заказов", – сказала Сергунина.

Откликов от горожан, желающих помочь, даже больше, чем заявок от нуждающихся в поддержке. Перед тем как приступить, все добровольцы вначале проходят дистанционное обучение, а затем инструктаж в волонтерском штабе. Им выдаются необходимые средства индивидуальной защиты, включая маски и перчатки.

Кроме специалистов колл-центров, обрабатывающих звонки, волонтерам помогают десятки городских организаций: продуктовые сети, операторы сотовой связи, производители питьевой воды – всего 178 партнеров. Стать добровольцем может каждый. Для этого нужно зайти на сайт мывсместе.мосволонтер.рф, зарегистрироваться и пройти обучение.

Ранее москвичей предупредили о появлении мошенников, которые под видом волонтеров обкрадывают горожан или предлагают за деньги купить пропуск. Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк призвал жителей не приобретать пропуск за деньги.

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