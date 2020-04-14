Онлайн-программа ВДНХ к Дню космонавтики собрала около 2 млн человек

Онлайн-формат открыл новые возможности

Порядка двух миллионов интернет-пользователей приняли участие в онлайн-мероприятиях ВДНХ, приуроченных ко Дню космонавтики и двухлетию центра "Космонавтика и авиация".

12 апреля на ВДНХ отметили сразу два события - День космонавтики и двухлетие центра "Космонавтика и авиация". Праздничная программа полностью прошла в онлайн-формате.

"Для познавательных и культурных проектов онлайн-формат открывает новые возможности. Так как все события праздничной программы были именно онлайн, они собрали впечатляющее количество участников - около двух миллионов человек"- сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.

Для сравнения: центр "Космонавтика и авиация" за два года работы принял 1,6 миллиона посетителей. А это один из самых популярных технических музеев города, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Помимо этого, 12 апреля на сайтах ВДНХ и центра "Космонавтика и авиация" в прямом эфире состоялся "Космический диктант". Участники должны были на 30 вопросов из разных областей космонавтики.

Победителем стал Михаил Чикарев, он получил часы "Штурманские" - точную копию тех, что были на руке Юрия Гагарина в его легендарном полете. Всего за главный приз боролись 622 участника.

"Правильные ответы на Космический диктант" можно найти на сайте центра, а видеоролик с вопросами диктанта на постоянной основе доступен и после окончания прямого эфира", - уточнили в пресс-службе ВДНХ.

Большой интерес у интернет-пользователей вызвала видеобеседа "В четырех стенах космоса". Экскурсовод центра "Космонавтика и авиация" Денис Романенко и летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин поговорили на тему изоляции и выяснили, что жизнь космонавтов на орбите во многом схожа с нынешними буднями россиян.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"