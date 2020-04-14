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Число контрактов на Портале поставщиков выросло в 1,5 раза

18:40
  • вторник
  • 14 апреля 2020

Востребованность формата подтверждает стабильно высокий уровень конкуренции на котировочных сессиях

Представители малого и среднего бизнеса заключили в полтора раза больше контрактов на портале поставщиков во время котировочных сессий в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что востребованность формата подтверждает стабильно высокий уровень конкуренции на котировочных сессиях. В среднем в них участвуют по семь предпринимателей.

"С января по март на портале поставщиков состоялось 35 тысяч котировочных сессий общим объемом 3,1 миллиарда рублей. В прошлом году показатели были на уровне 21 тысячи и 1,7 миллиарда рублей соответственно", - сообщил Ефимов.

Как подчеркнул руководитель ведомства,  следующий шаг - расширение номенклатурного перечня коротких котировочных сессий.

"Сегодня шестичасовые котировки уже используют для закупок не только товаров, но и услуг, таких как текущий ремонт, содержание зеленых насаждений и техническое обслуживание. Теперь рассматриваем возможность настроить публикацию закупок на оказание услуг в формате трехчасовых котировочных сессий", - сказал он.

По мнению предпринимателей и заказчиков, главным плюсом котировочных сессий является оперативность. Длительность большинства из них составляет 24 часа, при этом в среднем контракт заключается за один - три дня. Прошлым летом функционал инструмента был расширен, пользователям портала стали доступны короткие котировочные сессии длительностью по три и шесть часов.

Котировочные сессии - упрощенные электронные аукционы, позволяющие проводить закупки до 300 тысяч рублей, а в некоторых случаях до 600 тысяч рублей. Ограничение по сумме закупки, осуществленной по 223-ФЗ, составляет 3 миллиона рублей.

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