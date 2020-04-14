Церковь попросила "не бросаться на ближнего" во время самоизоляции

Между близкими людьми начала появляться пропасть

В Русской православной церкви (РПЦ) рассказали, как "не сойти с ума" во время самоизоляции.

Замуправляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заметил, что между близкими людьми стала появляться пропасть, социальная дистанция начала увеличиваться.

Епископ сравнил самоизоляцию с самозаточением и призвал россиян "держать себя в интеллектуальной и физической форме", а также "не бросаться на ближнего", пишет "Газета.Ru".

Важно оставаться человеком в заточении, и на свободе. "Есть и задача на будущее: не утратить человеческую общность, остаться со-обществом", - отметил епископ Савва.

С 30 марта в Москве и большинстве регионов страны действует режим самоизоляции. Гражданам разрешено покидать дома только в случае крайне необходимости, это - получение экстренной медицинской помощи, поход в магазин или аптеку, выгул собаки в пределах 100 метров от дома, вынос мусора.

Видео: как пережить самоизоляцию без ссор с близкими

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