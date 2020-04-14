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Москвича оштрафовали на 15 тыс. рублей за поход в магазин

19:03
  • вторник
  • 14 апреля 2020

Он проживает с заболевшим коронавирусом и потому не мог покидать квартиру

В Москве поймали мужчину, который, вопреки карантину, сходил в магазин за продуктами. Он покинул дом, где проживал вместе с человеком, который в настоящее время лечится от коронавирусной инфекции.

За нарушение карантина в столице уже оштрафовано 55 человек
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Нарушителя оштрафовали на 15 тысяч рублей. Об этом сообщили ТАСС в Черемушкинском суде столицы.

"Мужчина, проживающий в одном жилом помещении с больным новой коронавирусной инфекцией, покинул жилое помещение в тот период, когда это запрещено: в течение срока болезни лица, проживающего в квартире, плюс 14 дней после выздоровления этого лица. Гражданин пошел в "Дикси", - сказала представитель суда.

Ранее в Объединенной административно-технической инспекции Москвы сообщили, что в Москве оштрафовали 55 нарушителей карантина на общую сумму 220 тысяч рублей.

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