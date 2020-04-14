ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД обвинил США в тайном вывозе российских школьников

19:40
  • вторник
  • 14 апреля 2020

Дипломаты делают все для розыска детей

Москва потребовала от Вашингтона объяснений, на каком основании США вывозили российских школьников в рамках обучающих программ.

"Сделали соответствующие демарши госдепартаменту и американскому посольству в Москве <…> МИД России не был поставлен в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз наших школьников в США. Их реализация ни с кем не согласовывалась. Они осуществлялись втайне от российских властей", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По данным внешнеполитического ведомства, в США остаются несколько десятков российских школьников, которые могут оказаться в сложном положении из-за коронавируса, пишет ТАСС.

"Нам только сказали, что в рамках одной лишь курируемой самим госдепартаментом программы "Secondary School Student Program" в США прибыло 74 российских старшеклассника. Теперь ее реализация в "пожарном" порядке сворачивается из-за пандемии. Принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей", - заявила Захарова.

На данный момент МИД России собирает информацию о количестве школьников, их фамилиях, ищет контактные данные тех, кто отвечал за пребывание детей в США.

В 2014 году Россия отказалась от участия в курируемой Госдепартаментом программе школьных обменов FLEX.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Школьники в США
Школьники в США
МИД России
МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.