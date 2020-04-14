МИД обвинил США в тайном вывозе российских школьников

Дипломаты делают все для розыска детей

Москва потребовала от Вашингтона объяснений, на каком основании США вывозили российских школьников в рамках обучающих программ.

"Сделали соответствующие демарши госдепартаменту и американскому посольству в Москве <…> МИД России не был поставлен в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз наших школьников в США. Их реализация ни с кем не согласовывалась. Они осуществлялись втайне от российских властей", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По данным внешнеполитического ведомства, в США остаются несколько десятков российских школьников, которые могут оказаться в сложном положении из-за коронавируса, пишет ТАСС.

"Нам только сказали, что в рамках одной лишь курируемой самим госдепартаментом программы "Secondary School Student Program" в США прибыло 74 российских старшеклассника. Теперь ее реализация в "пожарном" порядке сворачивается из-за пандемии. Принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей", - заявила Захарова.

На данный момент МИД России собирает информацию о количестве школьников, их фамилиях, ищет контактные данные тех, кто отвечал за пребывание детей в США.

В 2014 году Россия отказалась от участия в курируемой Госдепартаментом программе школьных обменов FLEX.

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