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Михаил Боярский сдал тест на коронавирус

19:57
  • вторник
  • 14 апреля 2020

Актер проверился после концерта в Большом театре, у сотрудников которого нашли коронавирус

Актер Михаил Боярский сдал тест на коронавирус. Он сделал это по собственной инициативе после участия в концерте "Мы вместе".

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Ранее мероприятие, посвященное врачам и волонтерам, омрачило известие о том, что у части сотрудников Большого театра, где проходил концерт, нашли COVID-19.

"Как только я узнал о том, что там какие-то проблемы, я съездил в 31-ю больницу и сдал анализ на коронавирус", - сообщил Боярский RT. Тест показал отрицательный результат.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин ранее заявил, что коронавирус был обнаружен у 34 сотрудников ГАБТ. Их отстранили от работы и направили на карантин.

В пресс-службе театра сообщили, что внешних признаков заболевания у этих людей не было. Там уточнили, что тест на коронавирус сдавали все участники и организаторы концерта, в том числе работники театра, включая осветителей, инженеров и прочих.

"В организации концерта было задействовано несколько сотен человек, и все они своевременно сдавали тест на вирус. Действительно, хотя никаких внешних признаков - ни кашля, ни высокой температуры - ни у кого не было, у нескольких человек тест оказался положительным. Естественно, что они были отстранены от мероприятия и сейчас все находятся дома на карантине", - сообщили в Большом.

В концерте принимали участие Юрий Башмет, Сергей Полунин, Светлана Захарова, Тамара Гвердцители, Вадим Репин, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Константин Райкин, Диана Арбенина, Александр Петров и другие.

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