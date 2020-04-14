Назван симптом COVID-19, при котором срочно нужно вызывать скорую

На него мало кто обращает внимание

Британские медики попросили обращать внимание на малоизвестный симптом коронавируса.

Состояние губ может рассказать о многом. Если они посинели, то это указывает на недостаток кислорода в крови. А значит — внутри легких происходит воспалительный процесс. В таком случае нужно срочно вызывать скорую помощь, сообщает издание Express.

Основными симптомами коронавируса являются – температура выше 38 градусов, лихорадка, постоянный сухой кашель, головная боль, потеря вкуса и запаха, состояние разбитости.

По последним данным, в мире 1 945 055 зараженных коронавирусом. Умерли 121 897 человек. В России выявлены 21 102 случая заболевания коронавирусом. 1694 выздоровели, 170 скончались.

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