Украинского генерала заподозрили в работе на ФСБ

Валерия Шайтанова обвиняют в госизмене

СБУ задержала генерала Валерия Шайтанова, который подозревается в госизмене и совершении терактов. Как считают украинские спецслужбы, мужчина работал на ФСБ России.

В сообщении СБУ говорится, что Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, сотрудничал с ФСБ под псевдоним "Бобыль".

Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о спецоперациях в Донбассе, о сотрудниках контрразведки и другие данные. Генерала также обвинили в том, что он привлекал украинских офицеров для работы на ФСБ.

В СБУ назвали важнейшим разоблачением поимку Шайтанова. "К сожалению, человек, получивший генеральское звание после Революции Достоинства и имевшим долг защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию", - прокомментировал председатель СБУ Иван Баканов.

Пойманного генерала также обвиняют в том, что он якобы по заданию российских спецслужб планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева, на жизнь которого дважды покушались в 2017 году.

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