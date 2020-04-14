ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинского генерала заподозрили в работе на ФСБ

20:46
  • вторник
  • 14 апреля 2020

Валерия Шайтанова обвиняют в госизмене

СБУ задержала генерала Валерия Шайтанова, который подозревается в госизмене и совершении терактов. Как считают украинские спецслужбы, мужчина работал на ФСБ России.

В сообщении СБУ говорится, что Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, сотрудничал с ФСБ под псевдоним "Бобыль".

Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о спецоперациях в Донбассе, о сотрудниках контрразведки и другие данные. Генерала также обвинили в том, что он привлекал украинских офицеров для работы на ФСБ.

В СБУ назвали важнейшим разоблачением поимку Шайтанова. "К сожалению, человек, получивший генеральское звание после Революции Достоинства и имевшим долг защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию", - прокомментировал председатель СБУ Иван Баканов.

Пойманного генерала также обвиняют в том, что он якобы по заданию российских спецслужб планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева, на жизнь которого дважды покушались в 2017 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Задержание генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова
Задержание генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова
Удостоверение генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова
Удостоверение генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.