"Развода нет будет": саудовский принц назвал отношения с Россией семейными

Не принято выносить сор из избы

Саудовский принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд назвал отношения с Россией семейными.

Несмотря на то, что Россия и Саудовская Аравия не смогли прийти к соглашению, что привело к развалу сделки ОПЕК+, страны продолжают работать над стабилизацией нефтяного рынка.

"Как в каждой семье, у нас иногда бывают разногласия. Но обычно семьи не выносят сор из избы <...> Извините, если разочарую, но у нас не планируется никакого развода", - пояснил принц в эфире Bloomberg TV.

Ранее страны ОПЕК+ заключили новое соглашение, в рамках которого страны-участницы картеля, в том числе и Россия, с 1 мая 2020 года суммарно сократят добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей. Это должно помочь стабилизировать цены на черное золото.

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