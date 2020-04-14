Нарушителям самоизоляции грозит уголовное наказание

Полиция перешла на усиленный режим работы

В Подмосковье водителям, которые нарушают режим самоизоляции, может грозить уголовная ответственность.

"Протоколы для нас - не панацея. Личный состав нацелен на проведение разъяснительной работы. Но злостным нарушителям грозят жесткие меры - вплоть до уголовной ответственности", - заявил начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти муниципального самоуправления ГУ МВД по Московской области Андрей Стрыгин.

Он добавил, что полиция Московской области перешла на усиленный режим несения службы. Плотность нарядов увеличилась в полтора раза, пишет ТАСС.

С 15 апреля в Подмосковье сотрудники ГИБДД будут проверять водителей и их пассажиров на наличие электронного пропуска. По последним данным, в регионе зафиксированы 2 315 случая корноавируса. 75 человек вылечились, 24 скончались.

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