"Прививка от эгоизма": Лавров высказался о кризисе из-за COVID-19

Министр подчеркнул, что Москва открыта для взаимовыгодного сотрудничества

Пандемия коронавируса не станет для России поводом для того, чтобы просить Евросоюз снять введенные против нее шесть лет назад санкции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе онлайн-интервью для российских и зарубежных СМИ, передает "ТВ Центр".

Министр подчеркнул, что Москва всегда открыта для взаимовыгодного сотрудничества и развития отношений с теми, кто готов к этому без всяких оговорок, а таких стран, по словам Лаврова, немало в Европе. Нынешняя ситуация, считает глава российского МИД, еще раз подтвердила, как важно действовать сообща в решении крупнейших международных проблем. Кризис вокруг пандемии коронавируса должен стать прививкой всем странам от эгоизма, уверен Лавров.

"Мне кажется, что возобладает коллективный подход. Может быть, не сразу. Наверное, для этого придется и встречаться, и убеждать, но другого пути нет. Мы сейчас должны, наверное, просто все надеяться и делать всё для того, чтобы кризис стал прививкой, если хотите, прививкой от эгоизма, прививкой от мессианства и прививкой от соблазна и дальше решать свои проблемы за счет интересов других стран", - заявил Лавров.

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