Госдума запретила брать комиссию при оплате услуг ЖКХ

Соответствующий законопроект прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете взимания комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг через банк или почтовые организации. Депутаты вынесли решение во вторник на пленарном заседании, передает "ТВ Центр".

В начале заседания спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил парламентариям в связи с пандемией коронавируса отказаться от запланированных весенних отпусков и отправиться на работу в регионы, предварительно повторно сдав анализы на COVID-19. Главными темами на заседании сегодня стали меры по поддержке граждан и экономики в связи с распространением коронавируса. Депутаты приняли решение создать профильную Межфракционную комиссию, которая займется сбором и анализом инициатив предпринимателей из регионов, что позволит Госдуме разработать оптимальные решения по их поддержке.

"Нам вместе с правительством важно еще будет принять участие в работе над законодательством в части поддержки малого и среднего предпринимательства. Хочется, чтобы регионы и муниципалитеты подключились к этому, потому что малый и средний бизнес он разный, разный по сферам деятельности, и исходя из этого ситуация везде неоднородная", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы должны все сделать для того, чтобы, прежде всего, помочь и поддержать тех, кому сегодня очень тяжело. Очень тяжело больным, врачам, медсестрам. Главное сегодня - не упустить свою экономику", - сказал председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

"Сейчас мы принимаем все необходимые законы в первом, во втором и третьем чтении. Все, что направлено на поддержку экономики. Это и налоговые послабления, и кредиты, и отсрочки. Все, что требуется, мы это все сделаем", - заверил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Человек, допустим, потерял работу в январе, феврале или марте, но за весь прошлый год будет считаться его доход, и таким образом семья, реально имея сегодня уже низкий доход, будет считаться, что доход более-менее нормальный. Решение, которое внесено правительством, заключается в том, что считаться доход безработного на сегодняшний день за предыдущие периоды не будет", - пояснил председатель "Справедливой России" Сергей Миронов.

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