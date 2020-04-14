Генсек ООН предупредил о новой эпидемии, которую породил коронавирус

Но от нее есть вакцина

Мир во время пандемии коронавируса столкнулся с не менее опасной ситуацией – "эпидемией дезинформации".

К такому выводу пришел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Сегодня в информационном поле царят ненависть, опасные для здоровья советы, бесполезные рекомендации, дикие конспирологические теории.

"Пока мир сражается со смертельной пандемией COVID-19 - с самым трудным кризисом, с которым мы сталкиваемся со времен Второй мировой войны - мы также видим еще одну эпидемию, эпидемию дезинформации", - заявил Гутерриш.

Главная вакцина от "эпидемии дезинформации" – доверие, подчеркнул генсек ООН. Люди должны доверять официальной информации и проверять достоверность источников, передает "Интерфакс".

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