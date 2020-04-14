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Наталью Фриске в экстремально коротких шортах спутали с сестрой

22:52
  • вторник
  • 14 апреля 2020

Поклонники восхитились ее природной красотой

Сестра Жанны Фриске Наталья восхитила поклонников своей фигурой, выложив фотографию с отдыха на Шри-Ланке.

На снимке Фриске-младшая позирует в бирюзовом купальнике и очень коротких шортах. Минимум одежды подчеркнул ее загорелое и спортивное тело, пишет teleprogramma.pro.

 

"Bcе, чтo пpoиcхoдит в нacтоящий мoмент, неoбxoдимo. Пpocто дoвеpьcя Bcеленнoй", - подписала снимок Наталья.

Поклонники принялись писать комплименты своей любимице, традиционно отметив, что она с каждым разом все больше и больше становится похожа на свою покойную сестру Жанну.

"Красота это семейное. Все в Вашей семье красивые", - написала sveta119977.

"Как стала похожа на Жанну. Перепутать можно", - заметила annastepanova5520.

"Такую шикарную женщину нужно в картинах рисовать", - отметил shepordd.

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