Поклонники восхитились ее природной красотой
Сестра Жанны Фриске Наталья восхитила поклонников своей фигурой, выложив фотографию с отдыха на Шри-Ланке.
На снимке Фриске-младшая позирует в бирюзовом купальнике и очень коротких шортах. Минимум одежды подчеркнул ее загорелое и спортивное тело, пишет teleprogramma.pro.
"Bcе, чтo пpoиcхoдит в нacтоящий мoмент, неoбxoдимo. Пpocто дoвеpьcя Bcеленнoй", - подписала снимок Наталья.
Поклонники принялись писать комплименты своей любимице, традиционно отметив, что она с каждым разом все больше и больше становится похожа на свою покойную сестру Жанну.
"Красота это семейное. Все в Вашей семье красивые", - написала sveta119977.
"Как стала похожа на Жанну. Перепутать можно", - заметила annastepanova5520.
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"Такую шикарную женщину нужно в картинах рисовать", - отметил shepordd.
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