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Атомная энергетика Украины может поставить мир под удар?

08:53
  • среда
  • 15 апреля 2020

Последствия лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения обсудили в программе "События. 25-й час"

Была ли в этот раз реальная угроза выброса радиации? Что именно вызывает опасения у специалистов? И почему сама система атомной энергетики Украины может поставить мир под удар?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил член общественного совета госкорпорации "Росатом" Валерий Меньщиков.

"Как они будут продлять старые блоки – неясно. И это опасно", - сказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

 

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