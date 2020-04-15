Атомная энергетика Украины может поставить мир под удар?

Последствия лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения обсудили в программе "События. 25-й час"

Была ли в этот раз реальная угроза выброса радиации? Что именно вызывает опасения у специалистов? И почему сама система атомной энергетики Украины может поставить мир под удар?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил член общественного совета госкорпорации "Росатом" Валерий Меньщиков.

"Как они будут продлять старые блоки – неясно. И это опасно", - сказал он.

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