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В Германии требовавшего отмены изоляции адвоката поместили в психбольницу

08:27
  • среда
  • 15 апреля 2020

Она призывала к массовым демонстрациям

На битву с COVID-19 становись! Или с переднего фронта борьбы за права – прямо в сумасшедший дом. В Германии адвокат Беата Баннер начала кампанию против ограничений, связанных с коронавирусом. Развила кипучую деятельность, призвала к общенациональной демонстрации, заявив, что у немцев есть право на сопротивление, а все ограничения, введенные в Германии, назвала неконституционными.
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Порядка 300 бесстрашных действительно вышли в Берлине на улицу с протестами. Но полиция быстро их разогнала напомнив, что запрет на массовые мероприятия не отменяли. 

После публичного призыва в персональном блоге немедленно открыть все театры, сауны, церкви и бордели, на Беату Баннер обратила внимания прокуратура Гейдельберга, усмотрев в ее действиях публичный призыв к незаконным действиям. У адвоката началась мания преследования, она уже видела убийц. Прибывшая на помощь полиция доставила ее психиатрическую лечебницу, где Беата объявила: весь мир знает, кто я.  Последнее сообщение из палаты: у меня есть замечательная комната с душем.

Думаете одна такая? В нашем интернете, в Телеграм-каналах тоже хватает активистов с призывами. Напомним, за нарушение правил в связи с коронавирусом, если оно повлекло смерть людей, можно получить реальный срок. За распространение ложной информации -  большой штраф.

Пример немецкого адвоката Беаты Баннер, оказавшейся в сумасшедшем доме, возможно, несколько охладит этих активистов?

У которых все – в действительности не так, как на самом деле.

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